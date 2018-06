Piden justicia por Valentino, nene electrodependiente que murió tras corte de Edesur

Vecinos y familiares de Valentino, un nene de 5 años electrodependiente que murió debido a un corte de luz de Edesur, reclamaron Justicia junto a otras personas que necesitan asistencia électrica por diferentes problemas de salud.

La semana pasada, la empresa de energía eléctrica cortó el servicio a la familia de Valentino por una deuda.

El niño tenía 5 años y era electrodependiente. Ahora la familia reclama, al igual que los vecinos y otras personas que necesitan asistencia électrica por diferentes problemas de salud, justicia por el menor.

La Asociación Argentina de Electrodependientes se reunió para marchar en reclamo a Edesur en busca de una inmediata solución. Bajo el lema #LuzParaEllos y al grito de "asesinos", un grupo de gente se convocó frente a Edesur.

La indignación es grande. Los carteles del reclamo lo demuestran: "No apaguen la luz para nuestros hijos", "Justicia por Valentino y su familia".

"Primero la vida de nuestros hijos", aseguraron ante Canal 26.