Mujer de jefe narco dijo que financiaron la campaña del intendente de Paraná

Luciana Lemos, pareja del narcotraficante Daniel Tavi Celis, declaró como imputada en dos oportunidades y confirmó todas las sospechas que tenía el juez federal de Paraná, Leandro Ríos, sobre el intendente Sergio Varisco, el concejal Pablo Hernández, Griselda Bordeira y el edil del PRO.

“Daniel me dijo que se los llevara a la Municipalidad y ahí yo fui con la mochila”, dijo la mujer de un jefe narco, relatando el modo en que llevó 6 kilos de cocaína a la sede de gobierno de Paraná.

Su declaración ante la Justicia federal dejó en una situación realmente muy comprometida al intendente de la capital entrerriana.

Daniel es Daniel “Tavi” Celis, encabeza una banda narco que se dedicaba a comercializar droga en la ciudad entrerriana de Paraná y sus alrededores. Este hombre se encuentra detenido desde hace ya prácticamente dos años.



La mujer que declaró, era la encargada de manejarle a su pareja el negocio ilegal desde afuera de la cárcel.

“Fui directo a la oficina de (Griselda) Bordeira -subsecretaria de Seguridad municipal- y ella me dijo qué hacía ahí y estaba enojada, yo tenía todo en la mochila”, dijo Lemos ante el juez federal de Paraná, Leandro Ríos.

“Yo saqué las cosas de mi mochila y le dije que yo con eso a mi casa no me volvía. (…) Ella ya me había pagado personalmente en la Municipalidad $ 200.000 por adelantado. Por eso está así escrito en la página 12 (de un cuaderno con anotaciones encontrado en un allanamiento a su casa, el 3 de mayo)”, agregó la denunciante ante la Justicia.

Claro que sus declaraciones deben ser consideradas -por otra parte- como una efectiva estrategia que debería ser tomada seguramente en el marco de la defensa de una persona que está presa por causas de narcotráfico. De todos modos, son útiles para poder hacerse una clara idea la magnitud del escándalo.

“Ese dinero estaba en mi mochila en mi casa. Eran 6 kilos de cocaína lo que iba ese día en la mochila y se lo dejé a Bordeira en la oficina y me fui”, dijo la mujer del narco preso.

La mujer solicitó ampliar su declaración indagatoria ante el juez Ríos. Primero habló el viernes. Y este miércoles, luego de los allanamientos en la oficina y la casa del concejal Emanuel Gainza (Cambiemos), fue citada nuevamente por la Justicia.

La versión de los hechos que aportó Lemos contradice a su ex pareja y deja mucho más complicado y comprometido en la causa al intendente de Paraná, Sergio Varisco (de Cambiemos), y a sus funcionarios Bordeira y al concejal Pablo Hernández. Los ubica en un rol fundamental para el funcionamiento del negocio de la droga.

Según Lemos, se empezó a reunir a finales del año pasado por pedido de su pareja con miembros de una banda narco de nacionalidad peruana.

“Traían todas las semanas 15 kilos y una vez bajaron 20 kilos de cocaína (…). Hasta llegó a venir el jefe de todos (…). El jefe vino el día que compré un auto para que este señor se maneje en Paraná”, sostuvo.