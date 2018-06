Jugadores de la selección de Francia, sobre Argentina: "Es un rival gigante"

La Selección Argentina pasó a octavos de final del Mundial de Rusia 2018 tras ganarle a Nigeria por 2 a 1 y enfrenta al seleccionado francés el sábado 30 de junio.

Los dirigidos por Jorge Sampaoli, con Lionel Messi como jugador estrella, no comenzaron bien la copa del Mundo, pero luego dejaron otra imagen y, como se sabe... Argentina es Argentina y es un rival de cuidado para cualquiera. Entre ellos, Francia.

Así las cosas, el periodista francés Asbel López comentó por estas horas que "los franceses están preocupados por tener que enfrentar a Argentina" y que "muchos querían evitarla, aunque estuvo a punto de ser eliminada".

Al mismo tiempo, el periodista galo dijo sobre la selección francesa: "Acá se piensa que el equipo no tiene una estrella que se destaque, Antoine Griezman no sobresale, la prensa es muy dura. Después de tres partidos no se sabe qué equipo tenemos, no demuestran que tengan un equipo para ir muy lejos, por eso el temor con Argentina".

En relación a los puntos fuertes de los franceses, destacó al mediocampo y la capacidad de recuperación. Sin embargo, "la defensa no convence del todo, el temor es que Francia no tenga con qué para ganarle a Argentina".

Con este marco, y dado el plantel de jugadores con los que cuenta la Argentina, Francia toma como "una final anticipada” el partido del sábado y pronostica que será "muy, muy difícil".

Las miradas y la atención de los galos estarán centradas en Lionel Messi. Por eso Francia hará un planteo de “defensa compacta” contra los delanteros argentinos y confía en un partido “abierto”, donde pueda soltar a sus delanteros.

Finalmente, los jugadores de Francia creen que el partido contra Argentina, es "una final" por anticipado.

(Foto: Reuters)