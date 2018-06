Trágico final de Lautaro: mataron al joven del video de los tiros en Panamericana

Lautaro Sosa se hizo conocido a través de un video difundido públicamente por las redes sociales donde se lo veía disparando en plena avenida general Paz junto a una mujer en enero pasado. El joven también había sido denunciado por violencia de género y había sido apresado por circular armado en una plaza.



Por estas horas, Sosa volvió a ser noticia tras ser asesinado por dos delincuentes que ingresaron a la remisería en el partido bonaerense de La Matanza, donde trabajaba, y lo ultimaron a puñaladas.

A poco de cometido el asesinato, un joven de 20 años de edad, que tenía antecedentes delictivos, fue detenido por la Policía de la provincia de Buenos Aires siendo acusado de apuñalar y matar a Sosa.

Según los investigadores policiales, se habría tratado de un presunto ajuste de cuentas. El hecho que quedó grabado por la cámara de seguridad del lugar.

El operativo policial, a cargo de efectivos de la DDI La Matanza con el apoyo de la Jefatura Departamental de esa localidad, llevó a la detención del sospechoso en una casa de La Tablada, donde se incautó el arma que posiblemente habría sido usada en el crimen y otros diversos elementos de interés para la causa.

En los allanamientos la Policía también incautó la tarjeta de crédito, celular y llaves de rodado de la víctima.