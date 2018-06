Fue a hacerse un chequeo de rutina y murió: investigan si hubo mala praxis

María Cristina Portillo Martínez asistió a una clínica de Recoleta, para realizarse estudios y falleció.

La familia de la joven de 27 años denuncia mala praxis derivado de un "problema con la anestesia".

"Se fue a hacer un estudio de rutina en un lugar prestigioso y hubo una falla médica", dijo el letrado, quien comparó lo sucedido con la mujer con el caso de Débora Pérez Volpin. Aunque hasta anoche no había más precisiones, el abogado sostuvo que "aparentemente hubo un problema con la anestesia".

Por otra parte, trascendió el diálogo entre la médica y el marido de la víctima: "Hizo una reacción alérgica que la descompensó, la tuvimos que entubar, vino la emergencia, la reanimamos y no pudimos sacarla". El hombre, por su parte, aseguraba que Portillo Martínez había informado sobre todas las drogas a las que era alérgica, pero la doctora respondió: "Le pasamos toda la medicación que hay que pasarle, a pesar de eso, falleció".

El esposo, entonces, comenzó un llanto descontrolado, ante lo que, insólitamente, la profesional le ofreció un vaso con agua. "Yo tampoco puedo creerlo, nunca me pasó esto en 20 años de médica. Hubo un equipo de más de 15 personas pero no la pudimos sacar. Tengo un dolor absoluto. Estoy desesperada como vos", concluyó.