El dólar, descontrolado: la desconfianza lo acerca a 30 pesos y fuerza medidas

El dólar volvió a subir y cerró con un nuevo récord de $ 29,57 para la venta en las pizarras minoristas con una suba de 89 centavos en un día, según el promedio del Banco Central entre agencias y bancos de la city porteña.

Se trató de otra jornada donde se combinaron tendencias internacionales con una creciente desconfianza hacia la administración de Mauricio Macri, las variables macroeconómicas y hasta su futuro político, en una jornada donde hasta llegaron a circular rumores de salida del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, desmentidas de plano por su entorno.

La presión alcista obligó al Gobierno a volcar al mercado mediante subastas US$ 450 millones para frenar la estampida, usando no solo los US$ 150 millones del Tesoro que vendía hasta ahora, sino también los dólares de las reservas internacionales.

En el balance semanal, el billete verde trepó casi $ 2. Así, se esfumó la calma cambiaria que se había logrado la semana anterior tras la llegada del primer desembolso de US$ 15 mil millones del FMI, y la recategorización de Argentina a mercado emergente.

Economistas evaluaron que durante la jornada del viernes se vivió una “nueva minicorrida” que atribuyeron a la “desconfianza” que provocan las “vulnerabilidades” de la economía argentina, por lo que los inversores internacionales están desarmando posiciones en activos argentinos en un contexto global complicado para los emergentes, y eso “mete ruido” también en el mercado cambiario.

A eso se suman cuestiones estacionales por cobertura típica de fin de mes. Para algunos, hay “inoperancia” en el manejo del BCRA, y otros reclaman medidas. El Comité de Política Monetaria adelantó esta semana que “mayores cambios en el marco y accionar de la política monetaria serán anunciados antes” de la próxima reunión de ese organismo “programada para el 10 de julio”.

Achicar el gasto público y bajar el déficit fiscal es la obsesión de Mauricio Macri incluso desde antes de la corrida financiera. Pero desde que lee que “los mercados” desconfían de su política económica, cree que tiene que hacerlos volver a creer en sus palabras.

Este viernes, mientras el dólar rozaba los $ 30 y las acciones y los bonos argentinos caían en picada, trató otra vez de mandarles un mensaje en ese sentido. Durante un encuentro con gobernadores y en medio de la disparada del dólar, aseguró que el Gobierno no se desviará en su plan de “achicar el déficit fiscal”. Lo hizo mientras se conocen iniciativas de relajación de baja de subsidios y otras medidas en ese sentido. “Cuando prometemos que vamos a achicar el problema del déficit, que los mercados lo discuten, les decimos sí, lo vamos hacer”, afirmó el Presidente durante un acto que encabezó en Basavilvaso, acompañado también por su ministro del Interior, Rogelio Frigerio.

Tras sus palabras, sin embargo, no cambió el clima en los mercados, de hecho la conducción económica analiza medidas para intentar torcer el rumbo.