Rating Argentina vs. Francia (SMAD): promedió 47,09 puntos

El fútbol es una de las grandes pasiones de los argentinos y en épocas del Mundial la pasión está a flor de piel con los miles de fanáticos que se sientan frente al televisor para vivir y palpitar cada partido.

El partido de la selección argentina dirigida por Jorge Sampaoli Sampaoli ante Francia por los octavos de final donde la selección quedó eliminada tras perder 4-3, registró un promedio de audiencia de 47.09 puntos de rating según SMAD (smad.com.ar).

Para la TV Pública el partido midió 36.74 puntos, mientras que en TyC Sports midió 10.35. Una gran medición de audiencia en la despedida de Argentina en la competición.