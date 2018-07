Tras la eliminación del Mundial, los que siguen y los que no en la Selección

La Selección Argentina cayó 4-3 ante Francia y se despidió del Mundial en octavos de final dejando una pobre imagen. Varios jugadores anunciaron su retiro y otros son una incógnita.

El entrenador Jorge Sampaoli es el principal apuntado de este fracaso futbolístico, su apuesta no resultó y dejó una pésima imagen en los planteos que realizó.

Luego están los jugadores, Mascherano ya anunció su retiro al decir que "será un hincha más" tras perder tres finales seguidas.

Agüero anunció que si el próximo técnico lo necesita, él estará. A pesar de no acumular tantos decisivos se va del Mundial con dos goles a diferencia de Higuaín que no marcó ningún gol y no se sabe lo que pasará con él.

Otro que parece que le dirá adiós a la Selección, es Ángel Di María quien marcó un golazo ante Francia. Debido a sus lesiones no pudo explotar sus cualidades y fue uno de los más criticados.

Quien también anunció su retiro es Lucas Biglia, quien fue custionado por los hinchas tras no tener partidos consagratorios al igual que Banega, Guzmán, Caballero y Enzo Pérez.

Cristian Ansaldi es de los últimos que se sumó y no entró ni un minuto en el Mundial, la polémica foto en el jacuzzi en la previa al torneo lo dejó en el ojo de la tormenta entre los fanáticos.

Marcos Rojo y Gabriel Mercado asoman como referentes y el alma de una nueva generación que asoma.

Dentro de la camada que se asoma como renovación, hay varios que suman partidos: Cristian Pavón, Paulo Dybala, Giovani Lo Celso, Nicolás Tagliafico, Marcos Acuña, Federico Fazio, Eduardo Salvio, Maxi Meza, Nicolás Otamendi y Franco Armani. A ellos se les deberían sumar Lautaro Martínez, Mauro Icardi, Santiago Ascacíbar, Matías Kranevitter y Fabricio Bustos, entre otros, como el futuro de este plantel.

La gran incógnita pasa por Messi, aún no se sabe que será de su futuro y los rumores son muchos. A Qatar llegará con 35 años, pero le sobran condiciones para un último intento. Habrá que saber si es capaz de soportar cuatro años más de todo este desgaste. Más de 40 millones de argentinos deseamos que sí.