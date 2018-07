Se cumplen 44 años de la muerte de Juan Domingo Perón

Juan Domingo Perón había nacido en Lobos, provincia de Buenos Aires, en 1895 y tuvo formación militar en el Colegio Militar de la Nación.

Luego de desempeñar funciones en el Ministerio de Guerra, en 1943, fue designado como titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y aunque también fue ministro de Guerra, el desempeño al frente de la Secretaría de Trabajo fue el que lo hizo conocido para el gran público. Durante su gestión avaló medidas en favor de los sectores obreros lo que le permitió ganar la confianza popular.

En 1946 fue elegido, por primera vez, presidente de la Argentina. Posteriormente fue reelegido, en 1952, mandato que no terminó de cumplir ya que fue desplazado, en 1955, por la llamada “Revolución Libertadora”. Partió al exilio, en el que se mantuvo durante 18 años, para volver al país y ganar las elecciones de 1973 en la por entonces convulsionada y violenta realidad social argentina.

Dentro de las decisiones que tomó como presidente de la Nación en sus dos primeros mandatos se destacaron la nacionalización de los ferrocarriles y otros servicios públicos, así como leyes en beneficio de los trabajadores, la protección a las mujeres y los niños, el fomento del sector industrial nacional y la inversión en infraestructura para los sectores más necesitados.

Tras ser derrocado en 1955 vivió en Paraguay, Panamá, Nicaragua, Venezuela, República Dominicana y finalmente en España, pero volvió al país en 1972 tras levantarse la proscripción de su partido. En 1973 el justicialismo -con Héctor Cámpora como candidato- se impuso en las elecciones, pero este, tras pocos días de gobierno renunció a la presidencia y se volvió a convocar a elecciones, en las que se impuso la formula Juan Domingo Perón -María Estela Martínez de Perón.



Murió el 1 de julio de 1974, mientras ejercía la presidencia debido a un paro cardíaco y su sepelio movilizó a cientos de miles de personas que quisieron darle el último adiós.