VIDEO de drama en Australia: tiburón casi devora a mujer que le daba de comer

Un tiburón arrastró momentáneamente hacia aguas infestadas de cocodrilos a una mujer que trataba de darle de comer en el noroeste de Australia y casi pierde un dedo, según relató a la prensa local.

Melissa Brunning dijo que intentaba darles de comer a cuatro tiburones de tipo nodriza leonado que se encontraban junto al yate en el que navegaba.

El incidente ocurrió en mayo en la bahía de Dugong, en la alejada región de Kimberley, donde se encuentran tiburones y cocodrilos marinos que pueden tener hasta siete metros de largo y pesar una tonelada.

El tiburón de dos metros de largo aspiró el índice de la mujer "como si fuera un aspirador Hoover", declaró Brunning el sábado por la noche al West Australian.

"Creo que el tiburón estaba tan conmocionado como yo. La única manera de describir lo que pasó es que la presión era inmensa y tuve la impresión de que el tiburón mascaba el dedo hasta el hueso".

Los tiburones nodriza leonado tienen una poderosa mandíbula y varias filas de dientes.