El drama de Mónica Ayos: "Mi ex me golpeó en la panza cuando estaba embarazada y me violó"

Mónica Ayos estuvo este sábado en el programa de televisión "PH, Podemos hablar" donde hizo un repasó por la dura historia de su vida. El momento más duro llegó cuando la actríz se quebró al recordar un caso de violencia de género del que fue víctima cuando estaba embarazada de su hijo Federico, hace unos

25 años.

"Mi ex me golpeaba, me golpeó embarazada. En la panza, directamente. Era producto de la cocaína más el alcohol, que le pegaban de forma muy violenta", dijo Ayos recordando a su pareja, un coreógrafo de origen chileno.

(Video: Telefe)

"Del octavo al noveno mes, lo tenía que encerrar bajo llave, para que no saliera a tomar. Después me termino encerrando él a mí. Fui una prisionera", siguió relantando dramáticamente Mónica Ayos, quien también confesó que debido a los golpes reiterados, ella llegó a creer que perdería a su bebé.