Sampaoli tendría una charla con AFA esta semana para definir su futuro

Tras la derrota de la Selección argentina de fútbol contra Francia por 4 a 3 y quedar eliminada del Mundial de Rusia 2018, los rumores sobre la salida del DT Jorge Sampaoli estuvieron a la orden del día.

Si bien en un principio se difundió por las redes sociales la noticia de su renuncia, o incluso la del pedido de dar un paso al costado de parte de la dirigencia de la AFA, con el paso de las horas se fue clarificando el panorama.

Luego de la experiencia vivida con Sampaoli como director técnico de la albiceleste, queda claro que hay muchas cosas con que los dirigentes de AFA no están conformes. Así las cosas, no es poco lo que quieren cambiar de aquí en adelante.

Los rumores apuntan a que en AFA se van a sentar con Sampaoli y le van a manifestar que pretenden cambiar el rumbo.

Por el momento, Sampaoli no se fue y todavía no lo echaron. Es más, hay razones suficientes para que -pese a los malos resultados- eso sea así: tiene un contrato de 5 años con una cláusula de rescición de U$S 20 millones.

La única manera de rescindir es de común acuerdo entre las partes, de lo contrario la AFA se ve obligada a pagar la totalidad el contrato entero del entrenador. Lo cierto es que la salida menos traumática de Sampaoli de la selección argentina se podría dar recién después de la Copa América del año que viene, pero a cambio de 9 meses de salario; un monto que la AFA podría estar en condiciones de pagar.

La AFA no lo va a echar con costo, porque no tiene actualmente el dinero para pagarle. Eso sí, quieren cambiar muchas cosas.

Este domingo Sampaoli tuvo un día triste y estuvo encerrado en su habitación. Sólo salió para despedirse de algunos jugadores, entre ellos Mascherano y Messi, con quienes no habló de futuro porque no era el momento. En la delegación había tristeza, y por la tarde para el técnico fue tomando más fuerza su deseo de continuar al frente de la Selección.

Todo se definiría durante la semana en Buenos Aires, cuando los dirigentes le manifiesten al técnico que están disconformes con muchas cosas, mientras que -por su lado- Sampaoli, con sus propios argumentos, les dará su opinión.

Con ese marco, habrá que ver hasta dónde el técnico entenderá las razones del pedido de la AFA para saber si finalmente habrá una rescición unilateral o si se continúa con la conflictiva relación contractual.