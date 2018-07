VIDEO: auto fuera de control atropelló y mató a dos personas en Bernal

Tres personas murieron, mientras que otras cuatro, entre ellas un niño de dos años, resultaron heridas cuando el conductor de un automóvil que circulaba a gran velocidad, perdió el control y embistió a un grupo de personas que se encontraba en una parada de colectivos situada en la localidad bonaerense de Bernal.

El fatal siniestro, que tuvo como víctimas fatales a dos mujeres que se encontraban en la parada y al joven conductor del auto, se registró en horas de la mañana del domingo en la avenida Tomás Flores y 892, de esa localidad del partido de Quilmes, en la zona sudeste del Gran Buenos Aires.

Por causas que se tratan de establecer, el auto que conducía el joven fallecido, un Honda Accord que circulaba por la avenida a importante velocidad, se salió de la cinta asfáltica, se subió a la vereda y embistió a las personas que se encontraban en la esquina.

Además de atropellar a las personas, el auto arrancó un árbol y chocó contra un semáforo, según indica el sitio local Perspectiva Sur.

Como consecuencia del incidente, se produjo el deceso en el acto de Emilce Susana Aguirre, de 54 años, y Cecilia Centurión, de 75.

Horas más tarde, también falleció el conductor del auto, identificado como Eduardo Ezequiel Leguiza, de 23 años, en el Hospital Iriarte, de Quilmes, donde había sido llevado de urgencia.

En tanto, resultaron con heridos de distinta consideración un joven de 24 años que acompañaba a Leguiza, además de otras tres personas, entre ellas un niño de dos años.

En el caso, que fue caratulado como "doble homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas", intervino la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 22, del Departamento Judicial de Quilmes, y la comisaría quinta de esa jurisdicción.