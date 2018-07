Milei, dólar a 30 pesos y en alza: "El Gobierno destruye la confianza"

El economista Javier Milei analizó la actualidad económica tras la suba del dólar a 30 pesos en los últimos días.

"Estamos en una situación muy delicada porque la gente empezó a repudiar el peso. La gente está saliendo del peso... ¿Qué es lo que pasa con el dólar y los precios? Cuando la cantidad de dinero que emite el Banco Central aumenta por encima de lo que la gente quiere tener o cae la demanda de dinero, o las dos cosas a la vez, eso genera un exceso de la oferta de dinero que hace que pierda poder adquisitivo el dinero. Todos los precios en unidades monetarias suben. Y el dólar es un precio más", dijo el economista en un programa de televisión.

Ante la pregunta si el dólar va a seguir subiendo dijo: "Se está cayendo la demanda de dinero y la única forma de frenarlo es sacando dinero de la calle y la única forma de sacar el dinero de la calle que tiene el Banco Central es vendiendo dólares, porque sino ¿a dónde tendría que poner la taza de interés? En el 150%. Entonces, claramente lo más delicado que pasa en Argentina es que los agentes se están poniendo de traste y salen del peso porque no sólo hace saltar el dólar sino que además te va a acelerar la tasa de inflación porque está perdiendo poder adquisitivo el dinero".

"Es falso decir que la culpa es lo de afuera. De todo lo que nos pasa el 90% es culpa es nuestra y el 10% de afuera. Es una corrida cambiaria, se está saliendo del peso... Este problema arrancó el 28 de diciembre, ese día dijimos que esto era profundamente grave, que generara la desconfianza, iba a hacer que se cayera la demanda de dinero, se acelerara la inflación y el dólar. La inflación de niveles del 18% se aceleró arriba del 40%. El dólar saltó más de 50% y perdimos 11 mil millones de reservas", analizó Milei.

Pero, podrá Macri parar esto, le preguntaron a Milei y respondió: "No. Cuando se te cae la demanda del dinero es porque perdiste la confianza y el Gobierno en lugar de hacer cosas que construyan confianza, destruye confianza. Si lo que pasó el 28 de diciembre fue tan grave que nos autoinflingió una crisis, que nos hizo quedar sin financiamiento y terminamos en el FMI, que es lo mismo que irse a la B, vos no podés validar a aquellos que generaron el desastre: Marcos Peña, Dujovne y Caputo... Fueron los responsables y negaron que haya sido así y le echaron la culpa a la mesa de dinero del Banco Central y se llevaron puesto al mejor funcionario que tenía este Gobierno: Sturzenegger. Se premió a los pataduras".

"Estamos en crisis, por eso fuimos al FMI, si hacemos el ajuste que nos pide... cuyos efectos van contra la gente porque vas a tener caída de nivel de actividad, caída del empleo, el salario va a perder contra la inflación, va a haber más pobres y más indigentes, menor consumo... y vamos a haber niveles de pobreza si sale bien el programa de ajuste en 35% y si no logran ponerle el cascabel al gato y no logran recomponer la confianza vamos a ir a un tipo de crisis del 'Rodrigazo' con nivel de pobreza en el 70%", agregó el economista.

"Lo único que debemos que hacer es defendernos del daño que nos causan las políticas del Gobierno", agregó.

Video Gentileza: Mauro a Pura Verdad