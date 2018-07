Wimbledon: Del Potro superó Gojowczyk y avanzó a la segunda ronda

Juan Martín del Potro se impuso en sets corridos al alemán Peter Gojowczyk (39 del mundo) 6-3, 6-4 y 6-3, y arrancó con una gran victoria en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año que le puede permitir escalar en el ranking.

El tandilense mostró una gran forma física y mental, después de haber perdido en las semifinales de Roland Garros ante el español Rafael Nadal, a principios de año.

En la próxima instancia, Delpo se medirá ante el español Feliciano López, quien superó en sets corridos al argentino Federico Delbonis.

El camino de Del Potro en Londres no será fácil si quiere desplazar del tercer lugar a Alexander Zverev. Necesita llegar a semifinales y que el alemán no pase de los octavos de final. El objetivo también lo alcanzaría si es finalista y Zverev no pasa de cuartos, o si gana el torneo, claro.

A su vez, podría cruzarse en cuartos de final con Rafael Nadal, actual número 1 del mundo. El último enfrentamiento entre ambos fue en Roland Garros, con una victoria para el español, que luego se consagró campeón.

Foto: Reuters