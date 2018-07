Hermana de Fernando Pastorizzo: "Nahir Galarza me lo quitó y tiene que pagar"

Carla, la hermana del joven asesinado por Nahir Galarza, habló con los medios luego de la condena a prisión perpetua. "Siempre tuvimos confianza en la Justicia”, aseguró.

Tras conocerse el veredicto de la Justicia, la familia de Pastorizzo dijo estar conforme. "Nahir Galarza me quitó a mi hermano y tiene que pagar", aseguró tras el fallo unánime.

"Siempre tuvimos confianza en la Justicia y queremos agradecer a toda la agente que estuvo con nosotros buscando Justicia por mi hermano", dijo Carla y agregó: "Más allá del circo que armaron (los Galarza) siempre confiamos en que la verdad iba a salir a la luz".

El Tribunal de Gualeguaychú condenó este martes a la joven Nahir Galarza a la pena de prisión perpetua agravada por el vinculo por el delito de "homicidio calificado" por el crimen de su novio Fernando Pastorizzo.