Nahir Galarza condenada: "El único triunfador es la Justicia argentina"

Gustavo, el padre de Fernando Pastorizzo, habló con los medios tras la decisión de la Justicia de condenar a prisión perpetua a Nahir Galarza por el crimen del joven.



"El Juzgado estuvo impresionante... dictaminó lo que tiene que ser", dijo el hombre ante las cámaras de televisión.

Conforme con la decisión de la justicia en el caso, Gustavo aseguró: "No creo que Nahir ser arrepienta de lo que hizo".

"El único triunfador es la Justicia argentina", sentenció el padre de Fernando.

Desde hace tiempo, viene transitando por este período difícil después de haber perdido a su hijo a manos de la joven de 19 años. "Me dediqué a cumplir lo que le prometí a Fernando", sostuvo.

"Ella comienza a morir día a día", finalizó.