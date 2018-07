Abogado de Nahir Galarza se quejó de la "Justicia rápida", abandonó móvil de Canal 26

Horacio Dargainz, letrado de Nahir Galarza, habló con Federico Bisutti y su equipo y terminó abandonando el móvil de Canal 26 en Gualeguaychú luego de la condena a su defendida a prisión perpetua por el crimen de Fernando Pastorizzo.

El letrado comenzó la charla cuestionando la condena a la joven de 19 años al afirmar que “no se tomó en cuenta las declaraciones de la joven, que hablaban de violencia de género, golpes en un boliche, quemaduras en una pierna y hasta testimonios que fueron ratificados por la ginecóloga que la atendía”.

También se despegó de las acusaciones que se hicieron sobre la víctima: “Creo que no hice ningún ataque hacia la familia y hacia el señor Pastorizzo. Lo que hayan hecho los otros abogados no tiene que ver conmigo”.

“Hasta que no tengamos el fallo completo es muy prematuro analizar el fallo completo” y “los plazos legales son muy cortos”, fueron las últimas frases del abogado antes de .