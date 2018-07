Liliana González, tras condena a Nahir Galarza: "Festejé porque es un fallo justo"

Tras conocerse el veredicto que condenó a Nahir Galarza por la muerte de Fernando Pastorizzo, la abogada Liliana González, presente en los estudios de CANAL 26, celebró la decisión de la Justicia.

"Festejé porque es un fallo justo. Festejo los fallos que demuestran que no fue presionado el Tribunal (de Gualeguaychú) por el colectivo feminista, porque podría haberlo sido. Es un fallo concreto", explicó.

Y agregó: "Tantos fallos que son ilógicos e injustos, hoy tenemos un fallo que es justo y lamentablemente hay que festejarlo. Acá hay dos familias destruidas: un chico que ya no está y una chica que va a pasar la vida recluida... Probablemente en Casación esto se revierta porque no es lo definitivo y tiene la posibilidad de llegar a la Corte, pero por ahora tiene un panorama terrible. Hay que replantearse que vamos a hacer nosotros con la sociedad y los que vienen detrás nuestro. Con los jóvenes que están teniendo este tipo de relaciones.