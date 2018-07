¿Por qué no estuvo presente Nahir Galarza en la sentencia?

Nahir Galarza fue condenada por el crimen de Fernando Pastorizzo pero ¿por qué no estuvo presente a la hora de la sentencia?

Fue su abogado, Horacio Dargainz en responder: "Nahir no estuvo presente por su seguridad", así lo afirmó ante CANAL 26.

Acerca de la sentencia, agregó: "Para mí, la prueba de la violencia de género no fue valorada". El abogado cuestionó la decisión de la Justicia de Gualeguaychú y hasta abandonó el móvil de Canal 26 en medio de la entrevista.

