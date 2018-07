Padre de Fernando Pastorizzo: "Nahir comienza a morir día a día en prisión"

El padre de Fernando Pastorizzo se mostró conforme con la decisión de condenar a prisión perpetua a Nahir Galarza.

Al salir del Tribunal de Gualeguaychú fue tajante: "Nahir comienza a morir día a día en prisión". Sus palabras fuertes salen de su boca mientras pasan por su cabeza todos los momentos de dolor y sufrimiento desde que mataron a su hijo.

A Fernando lo mataron de dos disparos el 29 de diciembre de 2017. La acusada fue Nahir, que reconoció haber cometido el crimen. Este martes 3 de julio la Justicia de Gualeguaychú decidió condenarla por el hecho. "El único triunfador es la Justicia argentina. Ahora hay que empezar de nuevo", declaró Gustavo Pastorizzo en medio de los aplausos de la gente que lo esperaba a la salida del Tribunal.