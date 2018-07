Mercado Central: denuncian ventas en "negro" y otras irregularidades

Canal 26 llevó adelante una investigación sobre el Mercado Central de Buenos Aires, centro comercializador de frutas y hortalizas que abastece al Gran Buenos Aires y hoy por hoy, el epicentro de numerosos escándalos.



En el informe especial, se destacan las presuntas irregularidades que allí se producen y que pocos conocen.

Changarines asesinados por un cajón de lechuga y presuntas "ventas en negro", son apenas la punta una serie de desórdenes que se presumen apañados por las autoridades del lugar.



Según el informe, la propia AFIP realizó un procedimiento, denominano “Mala Madera” a través del cual detectó que el 97 % de los trabajadores de un aserradero que fabrica cajones para productores del Mercado Central lo hacían contratando al personal en negro.



El predio es un ente tripartito, y sus autoridades representan al Gobierno Nacional, a la Provincia de Buenos Aires y al Gobierno de la Ciudad; los tres bajo el mando político de Cambiemos.

¿Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, sabrán, por ejemplo, el despilfarro de dinero que ocurre en el Mercado Central, cuando las máximas autoridades del país hablan de ajuste, y de bajar el déficit fiscal? cuestiona la investigación llevada a cabo por Canal 26.

Según el informe, los gerentes del Mercado Central, se habrían liquidado de forma absolutamente irregular medio millón de pesos en concepto de horas extra.

El escándalo fue tal, que una prestigiosa abogada, que trabajaba en un altísimo cargo en la corporación del Mercado Central, se negó a firmar el cobro indebido de las horas extras para las gerencias, y por tal motivo se vio obligada a renunciar.

Quienes no habrían estado al margen de esta maniobra según detalla la investigación, son las autoridades del Mercado Central: su presidente es Fabián Migueles. Él representa al estado nacional y cobra un salario de $89.000 más un plus vacacional de otros 12.000 pesos.



El segundo director es Maximiliano Vallejos. Representa al Gobierno de la Ciudad. También cobra según el informe, un acomodado sueldo de 89.000

pesos.

El tercer director es “el papero” Marcelo Espinosa, representa a la Provincia de Buenos Aires.

Como sus pares tiene un salario de $89.000, cobra otros 12.000 pesos de plus vacacional, y se le está por liquidar, casi 60.000 pesos de aguinaldo.



En el Mercado Central no ocurriría nada que no sepa otra importante autoridad: el gerente general Fabio Fabri. Ex director de cadena francesa Carrefour, tiene un salario en blanco de 79.000 pesos.

Fabri sería uno de los gerentes que se habría liquidado de manera irregular horas

extras.

Si bien no hay una denuncia penal en su contra; hay quienes lo acusarían de llevar al Mercado Central a buena parte de los proveedores de su confianza gracias a su paso por la empresa de capitales franceses. Según la investigación de Canal 26, varias de las obras que se realizaron, o están en desarrollo, están bajo la lupa por esta y otras cuestiones, como presuntos sobreprecios, o no cumplir las especificaciones de los planos. El gerente de proyecto y desarrollo es Daniel Mendez.

Mendez manejaría los contratos con la entregas de los terrenos y/o concesiones, para instalar puntos de ventas a precios inferiores para los presuntos amigos del presidente del Mercado Central.



La Unidad de Asuntos Jurídicos está a cargo de Silvana Fontana. La funcionaria es de extrema confianza del presidente Migueles y también tendría conflicto de interés.

Fontana tenía un estudio jurídico en la ciudad de Ramos Mejía, en el partido bonaerense de la Matanza, justamente donde está ubicado el predio del Mercado Central.

Entre los clientes estaría Migueles, y varios operadores comerciales del Mercado Central.

El apellido de uno de ellos comienza con la letra S. Este empresario, de estrecha relación con Fontana, le habría regalado la moto con la cual el presidente del Mercado Central suele ir a trabajar.

Este importante operador , sería uno de los más favorecidos por la actual gestión del triunvirato del Mercado Central.

Desde la llegada del nuevo triunvirato al Mercado Central y la línea gerencial, la estructura de personal se habría disparado ya que hay quienes calculan que cada gerente ingresó a unas 50 personas duplicando la línea de mandos y funcional.