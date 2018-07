Sampaoli llegó al país y se define su futuro: ¿sigue en la Selección?

Claudio Tapia y Jorge Sampaoli, presidente de la AFA y entrenador del elenco nacional, llegaron al país en el vuelo charter que los trasladó desde Moscú luego de la eliminación argentina en octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Enzo Pérez y Marcos Acuña fueron los únicos dos jugadores de la lista de 23 que subieron al vuelo chárter. Sin embargo, el "Huevo", futbolista del Sporting, no arribó al país, ya que bajó en la primera escala que hizo el avión en Lisboa, Portugal.

En tanto, el mediocampista de River sí retornaró a la Argentina junto con el resto de la delegación que estuvo conformada por unas 70 personas, entre cuerpo técnico, autoridades (dirigentes, administrativos y médicos), sparrings, cocineros y toda la utilería.

La comitiva albiceleste se subió a un micro (ploteado con las caras de las principales figuras del plantel) que los llevó directamente al predio que la AFA posee en Ezeiza.