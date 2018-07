Video viral: afirman haber filmado a "Dios caminando entre las nubes"

En las redes sociales se viralizó un video filmado durante una tormenta en Alabama, donde muchos afirman que se logra ver a Dios caminando entre las nubes.

Solo Dolo, usuario de la red social Facebook, decidió filmar con su celular y hacer una transmisión en vivo. "Hey, tenemos una tormenta aquí. No tenemos electricidad y todo se está volando, cajas, árboles", dijo.

Entonces, Solo apuntó al cielo porque algo había llamado su atención. "Miren ese agujero justo en el cielo… Ése es el que tiene el poder. Nos está cubriendo, así que estamos bien", afirmó.

Para el autor del video había pasado desapercibida una extraña sombra con forma aparentemente humana que apareció por unos segundos en el centro de ese agujero al que se refería.

Tras ver las imágenes, Lisa StandAlone Baker, así se identifica en Facebook, una amiga de Solo, escribió un comentario dando su versión de lo que era eso. "Es Dios caminando entre las nubes", sostuvo.

Fue uno de los miles de comentarios que tuvo la publicación, que fue vista más de un millón de veces. Poco después, Solo, que ya había sentido una presencia divina al filmar la tormenta, decidió escribir para darle la razón a su amiga.

"¡No pueden decir que mi Dios no es real! ¡Gracias Dios por usar a Lisa StandAlone Baker para revelarme esto! Ver esto es creerlo", afirmó.