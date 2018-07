Video hot: María Eugenia Ritó se desnudó en Instagram y encendió las redes sociales

María Eugenia Ritó publicó un video muy caliente que encendió las redes sociales: en su Instagram Stories, la vedette se desnudó mientras buscaba que ponerse para ir al programa de José María Muscari.

A los pocos segundos, el posteo se llenó de likes y comentarios de todo tipo dedicados a su escultural figura. Además, el video superó las 50 mil reproducciones.

