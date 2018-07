Sol Pérez: “No sé si me quedaría en Pampita Online”

Fue todo un shock para los panelistas que trabajaban con Pampita, su renuncia al ciclo que conducía en la pantalla de Telefe y esto derivó en un gran escándalo que va en aumento. Ese mismo día, se vio la ausencia de Barbie Simons, pensando todos que ella también había renunciado, pero se comprobó que no era así.

Sol, expresó que tiene muchas propuestas para tener un programa propio en Kuarzo, y también la necesidad de renunciar a la pantalla de Telefe proximamente. “La verdad que tengo muchas ganas de tener un programa, y si me dicen quedate en ‘Pampita Online’, la verdad que lo pensaría, yo me siento cómoda con lo popular”, reveló Pérez en una entrevista radial en La Once Diez. En relación a que tipo de programa haría, comentó: “Sería un programa con juegos, con la gente…”.

Hace tiempo se decía que a Barbie Simons nunca le gustó la presencia de Sol en el panel y sobre la ausencia de ella contó: “Barbie fue al canal, se estaba maquillando cuando le dijeron que iba a conducir yo y se fue. Ella creo que lo dijo, que había sido contratada para ser panelista de Pampita y no de Sol Pérez, ella no quería estar sentada en un programa que yo estuviera y me parece bien, hay que respetárselo”.