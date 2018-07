Universidad de Comahue habla de crisis económica e imposibilidad de pagar la luz

Gustavo Crisafulli, rector de la Universidad del Comahue, habló con Paulino Rodrigues en Radio Latina (FM 101.1) en medio de la crisis económica que sufre el establecimiento educativo que le imposibilitaría hasta pagar la luz luego de las vacaciones de invierno.

“La Universidad después del receso se quedaría sin posibilidad alguna de manejo financiero para sus gastos de funcionamiento”, aseguró el rector en diálogo con Paulino.

La deuda de la Secretaría de Políticas Universitarias asciende a $66.258.630, pero con el pago de dos cuotas se podría hacer frente a los gastos más urgentes, aclaró el académico.

Aunque hubo quejas de las autoridades, los encuentros con funcionarios nacionales no dejaron certezas, ya que Crisafulli resaltó que en sus 20 años de gestión “nunca había visto un atraso así”, a la vez que recordó el recorte presupuestario de comienzos de año, y la Asociación de Docentes de la Universidad del Comahue (ADUNC) manifestó su “repudio al ahogo presupuestario”.