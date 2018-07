Amenazan de muerte a Mauro Zárate y Natalie Weber 

El futbolista Mauro Zárate y su mujer, la modelo Natalie Weber denunciaron este miércoles haber recibido amenazas de muerte tras tomar la decisión de irse de Vélez Sarfield a Boca Juniors.

"Estamos viviendo una pesadilla", dijeron tras recibir las amenazas. Natalie había dicho que en Boca "le prometieron la Selección Argentina", y que debido a eso eligió el cambio de club. La hinchada de Vélez lo considera "un traidor".

Desde que el jugador anunció su cambio de club, se generó una controversia en torno a ello. Fueron muchos lo que lo cuestionaron por "no tener códigos" o "no tener palabra", ya que una semana antes había dicho que se quedaba en el club, que lo tenía como uno de sus ídolos.

Lo cierto es que por estas horas, Zárate y Weber denunciaron amenazas de muerte y manifestaron su preocupación por todo lo que se está generando tras su pase al equipo xeneize.