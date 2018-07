AFA, Selección y Sampaoli: inversiones millonarias y frustraciones reiteradas

La salida de Jorge Sampaoli de la selección sigue en "veremos". En la AFA claramente no están conformes con su trabajo pero tienen "las manos atadas" por el costo de la indemnización para terminar con el contrato vigente hasta 2022.



En este contexto, la desvinculación del DT va a depender de la voluntad que muestre para negociar un acuerdo ante una posible salida. Fuentes

de la institución revelaron que el DT le solicito al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, jugar la Copa América de Brasil (en junio de 2019) porque cree que va a poder empezar el proyecto del que se había hablado hace un año cuando fueron a buscarlo a Sevilla.

Your browser does not support the video element.



Según las fuentes, Sampaoli habría hablado de que podría encarar una renovación del plantel sin las presiones de su primer año y un mundial a cuestas.



Lo cierto es que el oerativo "desgaste" ya comenzó y hasta comenzaron a circular posibles nombres para su reemplazo.



Tras la eliminación de Rusia, al DT deberían pagarle 20 millones de dólares para terminar con su contrato, pero la AFA no podría afrontar ese gasto.



Si hablamos de millones, a continuación está el detalle de los gastos de la institución entre 2014 y 2018:



En este marco, una de las posibles salidas sería la de buscar la buena voluntad de Sampaoli para llegar a un acuerdo. Pero el DT no declina su postura y sus intenciones son las de continuar como líder de la Selección Nacional.