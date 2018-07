ARA San Juan: Gobierno cambió la empresa que lo buscará e informan a familiares

El ministro de Defensa, Oscar Aguad, comunicará este miércoles por la tarde a los familiares de los 44 tripulantes del submarino desaparecido que el gobierno ya habría decidido que la empresa norteamericana Ocean Infinity buscará al ARA San Juan.



La decisión se da en el marco de que previamente la empresa española Igeotest Geociencias y Exploraciones S.L., preadjudicada por el Estado

argentino para la tarea de búsqueda del submarino ARA San Juan, advirtió que el proceso de contratación "ha ingresado en un contexto de dilación y burocracia administrativa que pone en riesgo el éxito de la misión".



La semana pasada, un grupo de mujeres y familiares de los tripulantes del submarino desaparecido montaron un acampe en la Plaza de Mayo para pedir al Gobierno que acelere el proceso de adjudicación de la licitación a la empresa española, pero poco después, la Oficina Nacional de Contrataciones había emitido un dictamen categórico que confirmaba irregularidades sobre dicha compañía, por lo que se habría tomado la decisión de cambiarla por la norteamericana.

Your browser does not support the video element.



Ocean Infinity había participado de la licitación pero había quedado fuera por una cuestión: anunciaron que solo cobraría si hallaban al buque de guerra hundido en las profundidades del océano argentino.



La compañía norteamericana tiene 5 mini submarinos con tecnología AUV (Autonomous Underwater Vehicle) y tres robots ROV, que son manejados por un operador por control remoto similares a los que estaban en los barcos rusos que intervinieron en la búsqueda del submarino. Podrían desembarcar en el país en el mes de agosto.

Your browser does not support the video element.



El ARA San Juan era uno de los tres submarinos de la Armada Argentina, junto al "ARA Salta" y al "ARA Santa Cruz". La nave submarina operaba junto a otras unidades de la flota de mar, en tareas de control de la zona económica exclusiva.



El miércoles 15 de noviembre, el submarino que operaba a la altura de Puerto Madryn y llevaba una tripulación de 44 marineros perdió comunicación con la base y desde ese momento nunca más la retomó.