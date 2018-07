Lollapalooza 2019: 120 mil entradas vendidas en sólo tres horas

Este miércoles desde las 10, salieron a la venta los tickets del festival Lollapalooza 2019 y volaron las entradas: en sólo tres horas se vendieron 120 mil tickets. Agotando así los Early Bird, Preventa 1 y Preventa 2.

Aún está disponible la Preventa 3 (abono para los 3 días del festival) a $4.990,00 + Service Charge, que una vez que la misma se agote pasará automáticamente a Preventa 4 por $5.750,00 + Service Charge.

Unas 100 bandas se presentarán en cinco escenarios de la sexta edición del festival se realizará en el Hipódromo de San Isidro, el 29, 30 y 31 de marzo de 2019. Sumado a todo lo relacionado al arte, la moda y la gastronomía. Por el Lolla es un evento que fusiona estilos, y es más que un simple show. Conexión con la naturaleza y espacios verdes del Hipódromo de San Isidro.

Incluso, hay lugar el Kidzapalooza, dedicado a niños. Line up renovado, diferentes talleres y actividades para toda la familia. Los menores de 10 años entran gratis, acompañados de un adulto con entrada.

El festival Lollapalooza, creado por Perry Farrell, ya lleva cinco años donde pasaron Red Hot Chili Peppers, Metallica, Lana Del Rey, The Strokes, The Killers, Imagine Dragons, Eminem, Arcade Fire, Wiz Khalifa, Robert Plant And The Sensational Space Shifters, Twenty One Pilots, Martin Garrix, Hardwell, The Chainsmokers, Royal Blood, Liam Gallagher, Camila Cabello, Pharrell Williams, Duran Duran, Florence And The Machine, The Weeknd, Jack White, Soundgarden, The XX, Calvin Harris, Jack Ü, Mumford & Sons, Nine Inch Nails, Pixies, Phoenix, Skrillex, Major Lazer, Lorde, Noel Gallagher´s High Flying Birds, Tame Impala, Kasabian, The Smashing Pumpkins, Ellie Goulding, Foster The People, The 1975, Alt-J, New Order, DJ Snake, Babasónicos, Illya Kuryaki and the Valderramas, G-Eazy, Tove Lo, Melanie Martínez, Rancid, Cage The Elephant, Marshmello, Julian Casablancas, Brandon Flowers, León Gieco, Cypress Hill, Molotov, Axwell, St. Vincent, Lisandro Aristimuño, Interpol, Vampire Weekend, Pedro Aznar, Alabama Shakes, Chet Faker, The Kooks, Flume, Bastille, Juana Molina, Die Antwoord, Two Door Cinema Club, Halsey, Glass Animals, Catfish & The Bottlemen, Tegan & Sara, Capital Cities, Of Monsters And Men, Johnny Marr, Jake Bugg, Zedd, Kaskade, Marina And The Diamonds, Pez, Carajo, El Mató a un Policia Motorizado y muchos artistas más.

En este 2019 se esperan nombres importantes nacionales y extranjeros. Aún no se conoció el line-up.