Paola Lo Cane, madre de Justina: “Yo sé que ella me abraza y me dice 'lo logré mamá'”

Paola, la madre de Justina Lo Cane, festejó la aprobación en Diputados de la llamada Ley Justina, que ya había sido aprobada en el Senado por unanimidad.

"Lo vivimos con mucha emoción y angustia. Hace siete meses Justina partió y hoy es un día que es inexplicable. Lo que ella logró es algo increíble. No me queda otra que recordar a Justina con una sonrisa por lo que nos dio", aseguró.

"Me voy llena de felicidad porque era lo que ella quería. Yo sé que ella me abraza y me dice 'lo logré mamá'. Es lamentable que alguien tenga que morir para que una sociedad se despierte, pero es así", cerró Paola.