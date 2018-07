¿Qué director técnico pidió Mirtha Legrand para la Selección argentina?

Mirtha Legrand fue consultada por el futuro de la Selección Argentina y la diva de los almuerzos no dudó a la hora de elegir.

En primer lugar, consideró que Jorge Sampaoli no debería continuar al frente del seleccionado nacional, pero aclaró que “tampoco quiere que le paguen 20 millones de dólares”.

Luego, le preguntaron por el sucesor y no se dudó: "No soy una especialista en la materia, pero me gustaría que sea Diego Simeone", afirmó.