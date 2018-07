José Luis Espert explicó las razones detrás de la suba del dólar

El economista José Luis Espert hizo un análisis detallado sobre el aumento de 35% del dolar en los últimos dos meses y lo individualizó como la principal razón que origina los problemas de financiamiento que afronta el Gobierno hasta final de 2019 para cubrir el déficit fiscal.

"Esto es una corrida cambiaria, no bancaria, por eso el dólar se disparó tanto. El dólar promedio de diciembre del año pasado fue de $ 17,7 y hoy está más de $ 10 pesos arriba. En estos seis meses fue difícil ganarle al dólar. Creo que hay una razón de fondo que va a seguir dando vuelta bastante tiempo", dijo durante una entrevista televisiva José Luis Espert.

Así mismo, sostuvo que el déficit fiscal de la Argentina llega a los u$s 87.000 millones y que se reducen a u$s 52.500 millones luego de la llegada del préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esto es equivalente a practicamente el 80% de las reservas del Banco Central (BCRA).

"Se trata del rojo fiscal. El déficit del Estado fiscal hasta las elecciones de 2019 es de u$S 17.000 millones, sin contar los intereses. Los intereses de la deuda pública hasta fines de 2019 llegan a los u$s 30.000 millones. En total, el déficit fiscal es de u$s 47.000 millones. Además están las amortizaciones de deuda, que son los pagos de capital de deuda. Son casi u$s 40.000 millones, por lo que el total es de casi u$s 87.000 millones", dijo el economista.

Luego agregó: "El Fondo presta u$s 22.500 millones de acá a fines de 2019. Presta otros u$s 7500 millones, pero que el Banco Central usa para estabilizar el mercado de cambios. El agujero de acá a fin de 2019 es de u$s 52.500 millones. Es el 80% de las reservas que hoy tiene el BCRA."

También, y en el mismo sentido, el economista mencionó cuatro diferentes opciones que tiene el Gobierno de Macri para llegar al financiamiento, si es que no logra avanzar con el achicamiento del gasto: conseguir más deuda externa, captar deuda interna, devaluar el peso en mayor medida o inclumplir el acuerdo con el FMI.

"El Central no puede emitir ni un peso para asistir al Gobierno según el acuerdo con el Fondo, tampoco puede usar reservas porque hay una meta de acumulación de reservas. Bajo el supuesto de que esos u$s 52.500 millones no bajan hay cuatro caminos: que se abran de nuevo los mercados del exterior, que se coloque deuda interna que haga al Gobierno el principal blanco de los préstamos de la banca privada, que se siga devaluando o que se incumpla con el FMI", opinó José Luis Espert.