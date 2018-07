Tenso cruce entre Hernán Lombardi y Nelson Castro por despidos en Télam

Los recientes despidos de trabajadores de Télam, la agencia de noticias estatal, sigue generando reacciones y polémica. Por estas horas, Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, y el periodista Nelson Castro mantuvieron un duro cruce por este mismo tema durante una entrevista radial.

El gobierno nacional hizo efectivos y oficiales 354 despidos en la agencia de noticias Télam durante el mes pasado. Esto implica que más del 40% del total de la plantilla de trabajadores de al agencia oficial quedaron afuera de su trabajo. En ese contexto, los trabajadores comenzaron un paro con ocupación pacífica del edificio. Durante una reunión de comisión, delegados sindicales de la empresa estatal denunciaron ayer en la Cámara de Diputados la situación que atraviesa el medio luego de esa decisión.

"Es un hecho doloroso, por supuesto que lo es. Pero estamos defendiendo lo público, porque tenemos que hacer que haya la cantidad de gente para cual el trabajo está diseñado", dijo Hernán Lombardi durante una entrevista con el periodista Nelson Castro, que conduce su programa "La mirada despierta" por radio Continental.

"En 12 años de kirchnerismo se duplicó la plantilla laboral. Además, a la luz de los cambios tecnológicos ocurridos en el mundo, las agencias de noticias cambiaron porque la gente se informa por Internet, se depende menos de una agencia cables", planteó el funcionario. "Tenemos la obligación de administrar el Estado. Con el kirchnerismo se había transformado en una agencia de operaciones y de propaganda brutal", agregó el funcionario del Gobierno de Macri.

La respuesta de Nelson Castro no se hizo esperar: "Cuando ustedes despiden 350 personas eso es absolutamente reprochable".

"El kirchneirsmo lo utilizó (el medio) y muchos dicen que en este Gobierno también entró gente. Muchos de los despedidos es gente de 22, 25, 30 años, esa gente no entró con el kirchnerismo ni con nada, son profesionales y han sido echados de una manera absolutamente cruel" al tiempo que recriminó que "no me parece que eso les impacta mucho", agregó Castro.

Lombardi, por su lado, dijo: "Tenemos que hacer una empresa sustentable, que tiene solamente el 4 por ciento de sus ingresos que no provienen del Estado nacional. El kirchnerismo irresponsablemente duplicó la planta, el directorio

de Télam hizo una propuesta y nosotros la aprobamos". "La empresa pagó todos los sueldos y los aumentos, las indemnizaciones son más de un millón de pesos de promedio".

Finalmente, Castro siostuvo: "Los despedidos son gente que además se había ilusionado porque ya habían sufrido durante el kirchnerismo de todo este tema de utilizar con La Cámpora y demás, que creyó que con este Gobierno iba a

tener un reconocimiento profesional y se encuentra con esto. Gente que además estaba por jubilarse dentro de seis meses o siete meses, con lo cual lo pagan una indemnización enorme con lo cual ni siquiera desde el punto de vista

económica está bien hecho".

El funcionario contó que "cada caso siempre se mira, yo confío en el directorio de Télam como lo miró, pero esa era necesaria esta reestructuración".

