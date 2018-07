Fiesta, drogas y muerte: Valentina murió por sobredosis, según autopsia

La joven de 16 años, Valentina Urbano, fue abandonada muerta en el Hospital municipal San José, de la localidad bonaerense de Campana. Luego de ser revisada, pero fundamentalmente tras la autopsia, los médicos finalmente confirmaron que la chica murió por sobredosis. Por el hecho hay tres personas que se encuentran detenidas. Uno de ellos, que se presentó ante la fiscalía es Darío González, de 21 años de edad.

Your browser does not support the video element.

Canal 26 habló en entrevista exclusiva con el Dr. Ernesto Zárate, su abogado abogado defensor.

"Mi cliente se presentó de manera espontánea ante la Justicia para deslindar cualquier tipo de responsabilidad en el hecho. La idea es que le tomen una declaración testimonial y como no queremos interferir en la causa, mi

defendido no tiene inconvenientes en declarar como imputado", dijo el abogado.

Your browser does not support the video element.

Consultado por Canal 26 en el programa "Mañanas informadas", el abogado del tercer detenido dijo: "Él se presentó porque fue mencionado en la causa por los medios".

Según el abogado, su defendido le dijo que "estaba en Otamendi, a las afueras de Campana, y esta chica (por la víctima) pasó 5 minutos junto a un mayor de 45 años (otro detenido) por la casa donde estaba,y luego se va". Así mismo, Dr. Ernesto Zárate dijo que su defendido le comentó que "no consumieron nada" y que luego de un rato, un amigo suyo recibió un mensaje por celular del hombre que estaba con Valentina, diciéndole que "vaya a su departamento porque la chica estaba descompuesta".

Your browser does not support the video element.

Ante las cámaras de Canal 26, el abogado del tercer detenido, sin embargo, también comentó que su defendido había visto a la víctima "una par de veces con anterioridad". Esto llevó a la inmediata pregunta de Gustavo Carabajal,

periodista especializado en casos policiales de Canal 26, quien consultó al abogado: "Si su defendido no tiene nada que ver ¿por qué tardó 48 horas en entregarse?".

El abogado respondió: "Tardó en entregarse porque vive en el campo y vio el caso recién ayer por la televisión". De todos modos, lo que aún no queda suficientemente claro es por qué otro de los detenidos lo menciona a Darío González, quien -según su abogado- "no fue mencionado con nombre y apellido en la causa, sino sólo por su sobrenombre y por la participación previa".

Your browser does not support the video element.

En esta instancia, el defensor de González se mostró visiblemente molesto por las preguntas hechas por los periodistas de Canal 26; sobre todo cuando le rebatieron su postura de que "sólo habían tomado mate en la casa", mientras que se mostraron fotografías del lugar donde se aprecian restos de cocaína.

Mientras avanza la investigación para esclarecer los hechos previos que derivaron en la muerte de Valentina, se tiene la certeza de que el deceso se produjo -justamente- por sobredosis.