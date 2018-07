Justicia por mano propia: vecinos atraparon a ladrón y casi lo linchan

Una mujer fue asaltada por un delincuente cuando estacionó su auto en la localidad santafesina de Reconquista. La víctima buscaba sus pertenencias en el baúl cuando el agresor aprovechó para interceptarla.

El malviviente le robó la mochila, el celular y huyó mientras la mujer gritaba de manera desesperada para que lo detengan.

Afortunadamente, un grupo de vecinos logró reducirlo a las dos cuadras. Luego, otros dos transeúntes comenzaron a golpearlo violentamente hasta que la policía llegó al lugar.

Finalmente, el sujeto fue apresado por los efectivos y la mujer logró recuperar todos los elementos que le habían robado