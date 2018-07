El primer trailer de "El Potro, la película"

"El Potro, la película" será el nombre del film que recreará la vida del ídolo cuartetero. La película narrará la vida del cantante cordobés Rodrigo Bueno.



Rodrigo Romero es el protagonista cordobés quien interpretará al "Potro", su parecido con el músico es asombroso. Por otro lado, Jimena Barón interpretará a Marixa Bali y Flor Peña será Beatriz Olave, la mamá del ídolo.



El trailer fue publicado y en un primer instante se revela: "Escuchame hijo, siempre tenés que poner lo mejor, no importa si hay una o mil personas".