Cazadores de rinocerontes en Sudáfrica fueron devorados por una manada de leones

Los guardaparques de la reserva natural encontraron los cuerpos de al menos dos personas en la zona de los leones cerca de la localidad de Kenton en Sudáfrica. Al lado de los restos fue encontrado un rifle y un hacha.

En los últimos años, aumentó la caza de rinocerontes para proveer la demanda de cuerno en algunas partes de Asia.

Nick Fox, el propietario de la reserva Sibuya, señaló: "Ellos se encontraron con una manada de leones, que era muy grande, así que no tuvieron mucho tiempo para escapar... No sabemos con exactitud cuántos cazadores eran porque no quedaron muchos restos de ellos".



Nueve rinocerontes han sido asesinados por cazadores ilegales en la provincia de Cabo Oriental, donde está ubicada la reserva, en lo que va de este año.