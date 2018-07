Caso Nisman: las comunicaciones de Fein y Berni, en la mira de la Justicia

(Viviana Fein. NA)

El juez federal Julián Ercolini ordenó analizar las comunicaciones de la ex fiscal Viviana Fein, el ex secretario de Seguridad Sergio Berni, el ex jefe de la Policía Federal Rubén Di Santo y el juez Manuel De Campos, en el marco de las presuntas irregularidades cometidas en las primeras horas de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman.

La medida fue solicitada por la defensa de Fein y Ercolini pidió analizar todas las comunicaciones existentes, los mensajes de texto, tanto entrantes como salientes y que van desde los días 12 a 20 de enero de 2015.

Para ello, el juez ya pidió a todas las compañías telefónicas que identifiquen todas las líneas a nombre de esas personas. La denuncia se originó tras la denuncia del fiscal Eduardo Taiano al detectar que hubo irregularidades en el operativo que hubo en el piso 13 de la torre Le Parc, en Puerto Madero, donde Nisman fue encontrado sin vida ese 18 de enero de 2015.