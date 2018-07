Anuncian paro de aeronáuticos el día que comienzan las vacaciones de invierno

Cinco sindicatos aeronáuticos anunciaron un paro de actividades para el próximo viernes en aeropuertos de todo el país, en coincidencia con el comienzo de las vacaciones de invierno, para manifestar su rechazo a la política aerocomercial del Gobierno.



La medida de fuerza fue convocada por los gremios de pilotos (APLA), los de Austral (UALA), los mecánicos (APTA), el personal de tierra (APA) y el personal jerárquico (UPSA).

La misma no es por cuestiones salariales sino para exigir al Gobierno que modifique su política aerocomercial, en especial lo referido al otorgamiento de licencias de vuelo de cabotaje a un gran número de aerolíneas locales y extranjeras, incluyendo las denominadas "low cost".

"Ante los graves incumplimientos y políticas aplicadas que tornan un futuro incierto para el sector aéreo degradando la seguridad operativa, poniendo en riesgo a los usuarios y los trabajadores, como así también comprometiendo las fuentes laborales y las necesidades básicas de los trabajadores aeronáuticos, damos inicio a un plan de lucha por la regularización de esta situación, e informamos el cese de actividades del sector para el próximo Viernes 13 de julio", anunciaron los gremios en un comunicado. El único de los seis sindicatos del sector que no se plegó a la medida es la Asociación de Aeronavegantes (AAA).