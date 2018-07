Millonario preso por el Lava Jato: "En Brasil hay más libertad para hacer justicia"

El magnate petrolero, Eike Batista, fue encontrado culpable por sobornar al ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral. El empresario tenía un patrimonio superior a los 30.000 millones de dólares y era una de las 10 personas más ricas del mundo. Sobre el caso, el analista internacional Gustavo Segré dio su visión en exclusiva por Canal 26.

Al respecto de su función, Segré dijo: "Él vendía participación a empresa y en el mercado adquiría un valor multimillonario, ante la imposibilidad de producir petróleo y minerales, el valor caía."

La sentencia a Batista es la más reciente en el marco de las investigaciones por corrupción que han puesto tras las rejas a decenas de poderosos empresarios y políticos del país sudamericano, entre los que se encuentra el expresidente Lula da Silva.

Batista, de 61 años, fue hallado culpable de pagar 16,5 millones de dólares de soborno al ex gobernador Sergio Cabral, quien también fue culpado en el caso. A cambio del soborno, empresas de Batista obtuvieron contratos con el estado.

Your browser does not support the video element.

Sobre porque en Brasil la Justicia actúa de esta forma: "Hay leyes más aptas para este tipo de proceso, en Brasil al ley del arrepentido sirve para esto. Más de 200 arrepentidos y por otro lado existe lo que en Argentina llamamos la eximición de dominio donde las empresas aceptan la participación en casos de corrupción y pagan multas y siguen operando".

Al respecto de Batista dijo: "Él fue el primer que se arrepintió de estas situaciones del delito y colabora con la Justicia". Y agregó sobre los jueces: "Son especializados en casos de corrupción, con gente especializada y por eso se puede entender la diferencia".

Your browser does not support the video element.

Cuando fue consultado sobre lo que sucede con el patrimonio de los condenados, el analista internacional dijo: "En la mayoría de los casos se le hacen un embargo vinculados a los valores del proceso y pasa a la justicia federal. En los casos que se recuperó el dinero vinculado a Petrobras vuelve a los activos de la compañía y en otros casos queda para los activos de la Justicia".

"Hay factores también de códigos de procedimiento como cuando son llamados a declarar, donde se presenta un papel escrito por asesores y se habla de lo que se quiere demorando el proceso. Acá desde que la Justicia acepta la denuncia por parte del Ministerio Público hasta que se efectúa la sentencia en primera instancia pasa a lo sumo dos años como mucho. La Justicia actúa más rápido", explica sobre las diferencias entre los dos países.

Your browser does not support the video element.

Al finalizar remarcó la importancia de la ley del arrepentido en Brasil: "Es más fácil cuando la Justicia va al que pagó porque al ser del privado no se la va a jugar por el político, entonces si hay una buena ley va a hablar".