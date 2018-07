El duro comunicado de la UCR contra Carrió: "Aporta menos a Cambiemos que sus propinas"

La UCR le reclamó "seriedad" a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y que "respete a los socios de la coalición de Gobierno que ella pretende destruir", al tiempo que señaló que "hoy a Cambiemos le aporta menos que las propinas que deja".



De esta manera el partido que encabeza el gobernaddor de Mendoza, Alfredo Cornejo, respondió a las chicanas que la diputada realizó el último jueves, durante un evento en Entre Ríos donde dijo que a los radicales ella "los maneja desde afuera" y que ése es su "castigo por misóginos".



"Somos un partido político nacional, soberano en sus decisiones y democrático hacia adentro. No un proyecto personal ni un liderazgo mesiánico", respondió la UCR nacional mediante un comunicado en el que además señalaron que "los argentinos necesitan seriedad, no un stand up permanente".

En respuesta a los dichos de Elisa Carrió: pic.twitter.com/jms1HwUxsb — Unión Cívica Radical (@UCRNacional) 6 de julio de 2018



En este sentido, los radicales le reclamaron a la diputada "respetar, de una buena vez, a los socios de la coalición de Gobierno que ella pretende destruir" y dispararon: "Que nos diga Carrió, realmente, cuánto aporta hoy a Cambiemos y a las políticas del Gobierno nacional. Seguramente sea menos que las propinas que deja".



De esta manera la UCR le devolvió la chicana utilizando el comentario que realizó días atrás la líder de la Coalición Cívica, acerca de la importancia de dejar propinas en momentos de crisis económica.



Los socios radicales del PRO y la Coalición Cívica advirtieron además que "la frivolidad discursiva alimenta de manera peligrosa a la oposición".



"Le pedimos que se abstenga de continuar con esta serie de declaraciones desafortunadas, que lamentablemente ya se han vuelto una costumbre suya", indicó la UCR, al tiempo que sostuvo que "la respuesta no puede ser ya sabemos cómo es Carrió ".