De 3000 juicios laborales en 2003 a 142.000 en 2018, Macri: "Les cagan la vida a todos"

El presidente Mauricio Macri encabezó este viernes un acto en Santa Fe y reclamó que "no haya más prepotencia ni comportamientos mafiosos" en el país, al considerar que "eso le caga la vida a todos". Macri insistió en que una de esas "mafias" es "la industria de los juicios laborales". Pasamos de 3000 juicios laborales en 2003 a 142.000 en 2018.



"Estamos trabajando para que no haya más prepotencias ni comportamientos mafiosos. Hoy uno se te para en el camino y eso les caga la vida a todos, hablando mal y pronto. Porque tenemos que pagarle a ese señor que no hace nada para poder pasar. Eso encarece lo que hacemos, porque no nos permite tener el mejor precio", enfatizó el jefe de Estado.



En la reapertura de la planta frigorífica de la empresa Industrias Mattievich en la localidad de Carcarañá, Macri insistió en que una de esas "mafias" es "la industria de los juicios laborales".



El mandatario sostuvo que el Gobierno está "atacando muchas de esas mafias" y, en este sentido, le reprochó al gobernador socialista Miguel Lifschitz, presente en el acto, que "Santa Fe es la única provincia grande que no ha adherido a la ley de ART".



Acompañado por el ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, Macri expresó: "Estamos vocacionados a abrir más mercados, para que cientos de personas más puedan trabajar. Lo mismo queremos hacer para cada economía regional. Hoy tenemos claro cuál es el rumbo: basta de ser un país estadocéntrico".



El Presidente visitó el frigorífico que reanudó sus operaciones de faena después de una interrupción de siete años, junto a Etchevehere; el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis; el intendente de Santa Fe, José Corral; el diputado nacional Federico Angelini, el concejal santafesino Roy López Molina y el titular de la firma, José Mattievich.