Importante empresa vende Caldera Salcor Caren en actual funcionamiento

Importante empresa vende una Caldera Salcor Caren en actual funcionamiento Tipo Humotubular y Modelo SK 250. Ver más detalles. Interesados pueden comunicarse al 3977-3400 o al 153247-7870.

Caldera Salcor Caren. La misma se encuentra HABILITADA Y EN FUNCIONANMIENTO ACTUALMENTE, SE PUEDE VENIR A VER SIN COMPROMISO.

Tipo: Humotubular

MOD. SK 250

Nº de fabricación: 1402

Presion de trabajo: 10 Kg/cm2

Presion de diseño: 11 Kg/cm2

Produccion de vapor: 10000 Kg/h

Superficie de calefaccion: 250 m2

Año de fabricación: 1984

Equipada con dos bbas de alimentacion Grundfos (cant.2), sistema de control de encendido y seguridad Honeywell, válvulas de control de nivel, purga continua y continua Spirax Sarco

INTERESADOS LLAMAR A LOS TELÉFONOS:

155419-0785