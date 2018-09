Merlo invita a la Expo Dinosaurios 2018 con entrada libre y gratuita

La Secretaría de Cultura de Merlo inauguró la Expo Dinosaurios en El Tejadito. La exposición, es un espacio con entrada libre y gratuita para conocer la historia de los dinosaurios y las diferentes especies.



El espacio se encuentra abierto de martes a domingos de 9:30 a 19:30 hs hasta el 17 de septiembre y ofrece también visitas guiadas para escuelas y jardines.

"Hasta el momento pasaron más de 250 mil personas", comentó el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, en una entrevista con Verónica Lozano.

"Estamos muy contentos con los resultados, ver la cara de sorpresa de los nenes es hermoso", añadió el funcionario.