Viral YouTube: perro se niega a bañarse y su reacción es furor en redes sociales

Un perro de raza bulldog protagonizó un singular video viral de YouTube por su rechazo a darse un baño pese al reiterativo pedido de su dueña.

De acuerdo al video viral compartido en el canal de YouTube ViralHog, la dueña del can había decidido que era momento de que su mascota se asee y es por eso que quiso bañarlo; sin embargo, no contó con su accionar que la dejó sin palabras y que viene sorprendiendo a miles en redes sociales.

El perro demostró que no quería obedecerla por nada del mundo y se plantó firme en el piso. La mujer, al percatarse de eso, se colocó detrás de él y comenzó a empujarlo. Su accionar no fue suficiente.

Al ver que todo intento resultaba fallido con el bulldog, decidió no insistir más y al final el perro se salió con la suya pues no fue a bañarse.