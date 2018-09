Bailando 2018: Jimena Barón abrió, el Pollo Álvarez recibió un 0 y Jujuy deslumbró

Tres parejas dieron inicio al Bailando por un Sueño 2018, el certamen más esperado en ShowMatch. Jimena Barón, el Pollo Álvarez y Sofía “Jujuy” inauguraron la pista, y el BAR debutó con polémica.

NUEVO JURADO Y EL DEBUT BAR

En el arranque del segundo programa de ShowMatch 2018, Marcelo presentó una nueva edición del Bailando por un sueño.

Ángel De Brito, Laura Fernández, Flor Peña y Marcelo Polino, los jurados de esta temporada, recibieron la bienvenida y prometieron ser más exigentes que otros años.

Laurita se emocionó al recordar su camino en el certamen, desde el casting hasta el estrado evaluador. Flor recibió un reproche de Marcelo por los permisos que le da a la relación entre sus hijos. Polino se mostró entusiasmado por la posibilidad de puntuar “-1”. Y De Brito trató de “jubilados de la pista” a los integrantes del flamante BAR (Bailando Assistant Referi): Lourdes Sánchez, Mariela Anchipi y Jorge Moliniers.

Como aperitivo del primer ritmo, música disco, que tendrá dos parejas eliminadas, María Álvarez de Toledo y Josefina Silveyra protagonizaron una apertura bailada y cantada.

JIMENA BARÓN ESTRENÓ LA PISTA

Jimena Barón fue la encargada de abrir el certamen, acompañada de Mauro Caiazza. La pareja representa al GAD Baradero (Grupo Amigo del Discapacitado), que hace 24 años realiza Olimpiadas Especiales a las que acuden más de 30 instituciones de toda la provincia de Buenos Aires. La sede de GAD no cuenta con baños adaptados para personas con movilidad reducida, por lo que el sueño es ampliar y refaccionar las instalaciones, además de fortalecer las Olimpíadas con más herramientas y elementos deportivos.

En la previa, Jimena explicó su cruce con Mirtha Legrand y reivindicó su lucha por la legalización del aborto. A la hora del baile, interpretaron “Super freak”, de Rick James, con Emme como cantante invitada.

“Tenés carácter y presencia, Jimena, pero no me sorprendió lo que hicieron. Esperaba más”, sostuvo De Brito (4). “Me gustó mucho el uso de las trompetas. Lo único que me pareció fue que estuvo todo adelante, me hubiese gustado más recorrido por la pista”, dijo Laurita (7) en su primer puntaje. “Esta pareja es fuego y yo quiero ver fuego. Tienen que irradiar ese fuego con más certeza. Estuvo bueno, pero estuvo demasiado prolijo”, analizó Flor (voto secreto). “La danza estuvo correcta, pero los noté tensos. Pónganle onda”, concluyó Polino (4). Total: 15 puntos.

EL POLLO ARRANCÓ CON EL PIE IZQUIERDO

El Pollo Álvarez debutó con una performance de “Boggie wonderland”, de Earth, wind and fire, y Patricio Wittis de invitado.

Con Yamila Ramírez de compañera, representan a La Alianza Básquet de Entre Ríos, un equipo conformado por chicas y chicos de Concepción, Villa Elisa y aledaños con discapacidad motora. El sueño consiste en conseguir 20 sillas de ruedas de básquet adaptado para poder desarrollarse en el deporte con mayor calidad. Antes de la coreo, el Pollo negó haber tenido un romance con Laurita.

Luego, De Brito (2) fue lapidario en su devolución: “Fue malísimo. Se te vio disfrutar, pero yo no disfruté para nada. No tuvo nada de lo que tiene que tener el disco”. A Laurita (5) le gustó la coreo, aunque le dijo al Pollo: “Parecías una oruga bailando”. Flor (voto secreto) rescató: “Suplís la falta de técnica con alegría. Le pongo fichas a esta pareja”. En tanto, Polino (0) no tuvo piedad: “Lo vi muy destartalado a él. Me dio tensión verlos, no había disfrute”. Disconforme con las críticas del jurado, Quique Pérez, el coach de la pareja, pidió el BAR. “Todos los trucos se ven perfectos”, discrepó Lourdes, quien le agregó un punto más en compensación. Total: 8 puntos.

JUJUY, LA SORPRESA DE LA NOCHE

Por último hizo su estreno Sofía “Jujuy” Jiménez, quien junto a Maxi Buitrago representa a la Salita Infantil Nuestra Señora de Luján de Sausalito, una localidad de Jujuy de 180 habitantes que cuenta con una sala infantil que alberga diariamente a niños de hasta 3 años y también funciona como un espacio de contención y recreación para niños de escuela primaria. El sueño es equipar la sala y la cocina y construir baños.

En la previa de su coreografía de “Voulez vous”, de Abba, con Melina Lezcano de invitada, Jujuy se emocionó hasta las lágrimas.

De Brito (10) le dio la bienvenida: “Me encantó. No fue perfecto, pero me gustó mucho”. Laurita (8) también dio el visto bueno: “Se notó que disfrutaron. Maxi fue el mejor de la noche”. Flor (voto secreto) se sorprendió: “No daba dos mangos por esta pareja, y me encantó”. Y Polino (4) completó: “Me gustó, trajeron alegría”. Total: 22 puntos.