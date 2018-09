Doble choque, incendio y fuga

Un hombre chocó su auto Peugeot 307 contra un micro escolar que estaba estacionado en la puerta de la Argentina School, ubicada en la calle Giribone entre Palpa y Céspedes.

El impacto se registró en el cruce de las calles Giribone y Palpa, donde está ubicada la escuela Argentina School, y, como consecuencia, ambos vehículos se prendieron fuego. Los dos ocupantes del auto, un hombre y una mujer, escaparon luego del choque.

Tras el hecho, Carlos, conductor del micro, contó: "Me llamaron del colegio y vi esto, todo prendido fuego. Mi herramienta de laburo. No sé que va a pasar, no sé cómo vamos a realizar el recorrido para buscar a los chicos".



El conductor del vehículo de menor porte se fue corriendo hacia la esquina apenas se desataron las llamas. Se desconoce su paradero. Por el siniestro no hubo heridos.