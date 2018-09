Las fotos y videos más impactantes que dejó el tifón Jebi en Japón

Un poderoso tifón dejó al menos 11 muertos en el oeste de Japón y una empresa aeroportuaria empezó a transportar en botes desde un aeropuerto inundado a unos 3.000 pasajeros varados, dijo el Gobierno el miércoles, mientras que más de un millón de hogares estaban sin energía.

Jebi, o "golondrina" en coreano, fue un súper tifón por un corto período y es la tormenta más poderosa que ha afectado a Japón en 25 años. Tiene lugar después de que lluvias torrenciales, deslaves, inundaciones y un calor récord dejaron cientos de muertos este verano boreal.

Unos 3.000 turistas se quedaron durante la noche en el aeropuerto de Kansai, en el oeste de Japón, un importante centro para empresas japonesas que exportan semiconductores. Imágenes de televisión mostraron a personas haciendo fila para comprar alimentos y bebestibles en un local comercial del aeropuerto.

Funcionarios aeroportuarios comenzaron a transportar a los pasajeros varados al aeropuerto cercano de Kobe en botes rápidos y autobuses el miércoles por la mañana, dijo el Gobierno.

El secretario jefe del Gabinete, Yoshihide Suga, afirmó que unas 300 personas estaban heridas. No estaba claro cuándo reabrirá el aeropuerto y algunas carreteras y líneas de ferrocarril en las áreas afectadas aún estaban cerradas, sostuvo. Cerca de 1,2 millones de hogares no contaban con energía eléctrica.

"El Gobierno continuará haciendo todo lo posible para abordar estos asuntos con la mayor urgencia", declaró Suga en una conferencia de prensa.

La japonesa JXTG Nippon Oil & Energy Corp cerró al menos una de sus unidades de refinación en su refinería Sakai de 135.000 barriles por día en Osaka, en el oeste de Japón, debido al daño por el tifón en parte de la torre de enfriamiento, afirmó el Ministerio de Comercio.

Muchas plantas de microprocesadores operan en la región de Kansai. Toshiba Memory, el segundo mayor fabricante de memorias, estaba siguiendo los hechos de cerca y podría necesitar enviar productos desde otros aeropuertos si Kansai permanece cerrado, afirmó una portavoz.